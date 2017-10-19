Сын Улюкаева начал работу над фильмом «Папа, сдохни»

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Москва, 19 октября. Сын бывшего министра экономического развития снимает фильм при поддержке Минкультуры.

34-летний Дмитрий Улюкаев, уже известный скандалом по поводу его картины «Страна ОЗ», которую лидер ЛДПР Владимир Жириновский требовал запретить к показу, начал работу над новым фильмом под рабочим название «Папа, сдохни», сообщает Life.ru.

Подробности о картине рассказали в кинокомпании «Белое зеркало», продюсером и совладельцем которой является Дмитрий Улюкаев. В фильме нет отсылки к Улюкаеву-старшему. По сюжету 25-летний Матвей приходит к отцу своей девушки — Андрею Геннадьевичу. Она сильно обижена на отца, и Матвей хочет отомстить за нее. Начинается драка, которая открывает много подробностей о героях.

#film#actor#portrait#dop#drama#frame#green#face#action#папасдохни#man Публикация от Dmitry Ulyukaev ???????????????????????? (@chiquitopescadito) Окт 13 2017 в 3:49 PDT

Издание утверждает, что данный фильм получил государственную поддержку в размере 25 млн рублей. Речь идет о субсидии Минкультуры компании «Белое зеркало» на «производство национального фильма». Очевидно, речь идет именно о фильме «Папа, сдохни». Или «Папа», как он обозначен в размещенном на сайте Минкультуры июльском протоколе заседания Экспертного совета по игровому кино режиссеров-дебютантов, где говорится, что совет рекомендует включить «Белое зеркало» с фильмом «Папа» в список получателей той самой субсидии.

Название «Папа, сдохни» используется участниками съемочного процесса в социальных сетях. Как пояснили в кинокомпании, это рабочее название фильма. Съемки проходят в Москве, более 70% сцен снимается «в специально построенных декорациях в павильоне». Фильм выйдет в прокат в 2018 году.

Сайт «Кинопоиск» сообщает, что бюджет картины — 65 млн рублей. В фильме сыграют Александр Домогаров-младший (играл в фильме «Елки-2»), Виталий Хаев (играл в фильмах «Изображая жертву», «Благословите женщину») и другие молодые актеры.

Возможно, любовь к искусству передалась Дмитрию от отца, пишет Life.ru. Алексей Улюкаев на каждое заседание суда приносит с собой томик классика.