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Общество
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 Володин объяснил интерес СМИ к «Матильде» переменами к лучшему
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     Володин объяснил интерес СМИ к «Матильде» переменами к лучшему

    12:57  19 Октября 2017
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     Володин объяснил интерес СМИ к «Матильде» переменами к лучшему

    Сочи, 19 октября. Ситуация в России изменилась в лучшую сторону, считает спикер ГД Вячеслав Володин, если СМИ активно обсуждают фильм Учителя «Матильда», поскольку в 90-е годы никто бы не сделал ленту главной темой повестки. 

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи прокомментировал фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда». Он отметил, что если СМИ обсуждают фильм, значит «в стране многое изменилось к лучшему». 

    «Мы уже не обсуждаем те насущные проблемы, которые, допустим, раньше волновали в 90-е году людей. Наверняка бы никто не стал ставить во главу повестки этот фильм», — отметил Володин. 

    Напомним, что лента Учителя стала одной из самых муссируемых в российских СМИ, что связано с обращением депутата Натальи Поклонской в Генпрокуратуру с просьбами проверить «Матильду». Надзорное ведомство не нашло оснований для вмешательства, прокатное удостоверение было сохранено за лентой.

    Фильм показывает взаимоотношения императора Николая II и балерины Кшесинской, что, по мнению общественников, бросает тень на память канонизированного члена царской семьи. Глава Минкультуры России Владимир Мединский считает шумиху напрасной и намеренно создаваемой истерией вокруг фильма. 

     Володин объяснил интерес СМИ к «Матильде» переменами к лучшему

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #володин #матильда
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