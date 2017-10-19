 Володин объяснил интерес СМИ к «Матильде» переменами к лучшему

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Сочи, 19 октября. Ситуация в России изменилась в лучшую сторону, считает спикер ГД Вячеслав Володин, если СМИ активно обсуждают фильм Учителя «Матильда», поскольку в 90-е годы никто бы не сделал ленту главной темой повестки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи прокомментировал фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда». Он отметил, что если СМИ обсуждают фильм, значит «в стране многое изменилось к лучшему».

«Мы уже не обсуждаем те насущные проблемы, которые, допустим, раньше волновали в 90-е году людей. Наверняка бы никто не стал ставить во главу повестки этот фильм», — отметил Володин.

Напомним, что лента Учителя стала одной из самых муссируемых в российских СМИ, что связано с обращением депутата Натальи Поклонской в Генпрокуратуру с просьбами проверить «Матильду». Надзорное ведомство не нашло оснований для вмешательства, прокатное удостоверение было сохранено за лентой.

Фильм показывает взаимоотношения императора Николая II и балерины Кшесинской, что, по мнению общественников, бросает тень на память канонизированного члена царской семьи. Глава Минкультуры России Владимир Мединский считает шумиху напрасной и намеренно создаваемой истерией вокруг фильма.