В МВД Украины отчитались о ситуации возле Рады, где собрались митингующие

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Киев, 19 октября. Обстановка у стен здания Верховной рады в украинской столице, где продолжается митинг ряда политических сил, остается спокойной. Об этом в четверг сообщили в министерстве внутренних дел Украины.

По состоянию на полдень (время совпадает с мск) обстановка на месте массовых акций возле здания Верховной рады остается спокойной, сообщили в МВД Украины.

В настоящее время полиция контролирует ситуацию. Возле здания собралось примерно 700 протестующих, передает корреспондент ФАН с места событий.

«Полиция и силы Национальной гвардии продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности», — следует из сообщения ведомства, опубликованного в Facebook.

Напомним, в минувший вторник несколько тысяч митингующих с флагами разных партий начали акцию протеста возле стен Рады. Участники митинга требовали от властей отменить депутатскую неприкосновенность, а также изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Как отметил экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, если требования проигнорируют, то демонстранты потребуют отставки президента Петра Порошенко.