Лавров назвал «смешными» заявления о вмешательстве Москвы в выборы Швеции

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Архангельск, 19 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл смешными заявления о возможном вмешательстве Москвы в выборы Швеции.

«Я уверен, что те, кто следит за реальной ситуацией, понимают, насколько это смешно. У нас хорошее сотрудничество со Швецией, и возобновляются контакты между парламентариями и по военной линии», — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам заседания Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

В конце сентября посол Швеции в РФ Петер Эриксон заявил, что Стокгольм опасается вмешательства Москвы в выборы, которые пройдут в 2018 году. Дипломат также добавил, что этому «вряд ли будут какие-то доказательства в публичной сфере», передает агентство РИА Новости.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно опровергал обвинения в попытках повлиять на выборы в других станах.

Ранее Лавров заявил, что Москва обеспокоена наращиванием сил НАТО на Балтике.