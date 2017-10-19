Сирия как плацдарм Курдистана: предали ли курды американцев после взятия Ракки

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Операция по освобождению от боевиков бывшей столицы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) Ракки завершена. Штурм длился более 4 месяцев. За это время в результате авиаударов международной коалиции и наземных действий курдских вооруженных формирований погибло значительное количество мирных жителей, были уничтожены городские коммуникации, продовольствие в город поставляется в ограниченном количестве.

Однако, тем не менее, взятие Ракки значительно укрепило позиции курдов и придало им политический вес. По информации некоторых источников, «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG) последнее время действуют все более самостоятельно, игнорируя указы Соединенных Штатов, которые оказывали поддержку курдским вооруженным формированиям. Об этом свидетельствует и заявление Вашингтона, о том, что он не обладает информацией об освобождении Ракки. Но значит ли это, что курды предали американцев, почувствовав свою самостоятельность?

В беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) на этот вопрос постарался ответить независимый журналист и политолог Александр Асафов:

«В настоящее время мы видим попытки со стороны, в том числе, и Вашингтона переформатировать медийное пространство относительно «Исламского государства» (запрещено в РФ) и сместить фокус с событий на Ближнем Востоке на другие регионы. Сегодня в США прозвучало громкое заявление о том, что представители «Исламского государства» (запрещено в РФ) готовят масштабный теракт, аналогичный 11 сентября. Мы видим, что они перестали обсуждать Ближний Восток и меняют риторику».

Эксперт объяснил это тем, что Соединенные Штаты пытаются дистанцироваться от того курдского усиления, которое сейчас наблюдается:

«Это связано и со взятием Ракки, и с событиями вокруг Иракского Курдистана. США хотят максимально в общественном сознании разорвать связь с курдами, чтобы показать, что курды — это самостоятельная, независимая, свободолюбивая сила, которая имеет свои цели, никак не связанные с США. Но прекрасно известно, что курды всегда получали поддержку США. Не только в политическом или медийном пространстве, но и напрямую: финансами, оружием, военными инструкторами. И, конечно, все действия курдов сейчас на всех направлениях, от Ракки до Ирака, находятся в русле стратегии США и работают, фактически, на нее».

По мнению нашего собеседника, США не перестанут вкачивать в курдов поддержку: как финансовую, так и политическую, дипломатическую и военную:

«Об усилении факторов, связанных с курдами, в ближайшее время мы будем слышать все чаще и чаще и, в конечном итоге, я думаю, курды попытаются стать одним из основных игроков в ситуации на Ближнем Востоке. И чем больше будет уменьшаться фактор «Исламского государства» (запрещено в РФ), чем больше оно будет терпеть военные и идеологические поражения, тем сильнее будет возрастать «курдский фактор». И этот «курдский фактор» будет поддержан со стороны так называемого мирового сообщества, несмотря на то, что референдум о независимости Иракского Курдистан вызвал легкую неодобрительную реакцию Госдепартамента».

Наш собеседник подчеркнул, что курды являлись и являются верными помощниками Соединенных Штатов для реализации их интересов на Ближнем Востоке. По словам эксперта, учитывая, что векторы Турции и США сейчас расходятся и расходятся достаточно серьезно, курдский фактор может быть использован и против Эрдогана:

«Ему припомнят и «Щит Евфрата», и военные продвижения в сторону Африна, и все заявления, связанные с курдами. Соответственно, я думаю, что не за горами тот момент, когда Эрдоган станет очередным «плохим парнем» Ближнего Востока, и будет так же осуждаем, как сейчас осуждаем Иран. Безусловно, Эрдоган осознает эту угрозу, и курды для него достаточно серьезная не только внешнеполитическая, но и внутриполитическая проблема, поскольку курды составляют 18 процентов населения Турции. Я думаю, что на Эрдогана то самое мировое сообщество в лице Соединенных Штатов и их союзников будет давить через курдский фактор в первую очередь».

1 Организация запрещена на территории РФ.