Лавров надеется, что НАТО поймет необходимость диалога с Россией

В Избранное

Архангельск, 19 октября. Москва надеется, что НАТО начнет сотрудничество с Кремлем по вопросам военно-политической ситуации в Европе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

«Надеемся, что наши натовские коллеги когда-нибудь поймут необходимость такого диалога», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что России и странам НАТО необходимо обсудить реальную ситуацию в Европе, руководствуясь данными о военном потенциале и расходами на оборону.

Напомним, также сегодня МИД России сообщил о том, что Москва озабочена наращиванием присутствия сил НАТО в Балтийском регионе и считает это осознанной политикой альянса.