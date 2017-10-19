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Общество
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Политика
Лавров надеется, что НАТО поймет необходимость диалога с Россией
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    Лавров надеется, что НАТО поймет необходимость диалога с Россией

    12:39  19 Октября 2017
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    Лавров надеется, что НАТО поймет необходимость диалога с Россией

    Архангельск, 19 октября. Москва надеется, что НАТО начнет сотрудничество с Кремлем по вопросам военно-политической ситуации в Европе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

    «Надеемся, что наши натовские коллеги когда-нибудь поймут необходимость такого диалога», — сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что России и странам НАТО необходимо обсудить реальную ситуацию в Европе, руководствуясь данными о военном потенциале и расходами на оборону.

    Напомним, также сегодня МИД России сообщил о том, что Москва озабочена наращиванием присутствия сил НАТО в Балтийском регионе и считает это осознанной политикой альянса.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #нато #лавров #сбер
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