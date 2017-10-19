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Спецназ Забайкалья усмирил около сотни пьяных вахтовиков, дебоширивших в поезде
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    Спецназ Забайкалья усмирил около сотни пьяных вахтовиков, дебоширивших в поезде

    13:09  19 Октября 2017
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    Спецназ Забайкалья усмирил около сотни пьяных вахтовиков, дебоширивших в поезде

    Чита, 19 октября. В поезде, следующем из якутского города Нерюнгри в Новосибирск, около 90 вахтовиков устроили пьяный дебош. 

    18 октября в дежурную часть подразделения МВД на транспорте поступило сообщение о том, что нетрезвые пассажиры, следующие со станции Тында, нарушают порядок и игнорируют требования поездной бригады.

    «В целях оперативного вмешательства в данную ситуацию и дальнейшего предотвращения негативных последствий конфликта руководством (…) принято решение о привлечении бойцов спецподразделений Росгвардии», — говорится на сайте Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.

    В итоге с поезда были сняты десять дебоширов. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

    Напомним, ранее маневровый тепловоз столкнулся с грузовым поездом утром в четверг на железнодорожной станции «Лоста» в Вологодской области.

    Автор: Тимур Румянцев
    #забайкальский край
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