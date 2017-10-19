Спецназ Забайкалья усмирил около сотни пьяных вахтовиков, дебоширивших в поезде
Чита, 19 октября. В поезде, следующем из якутского города Нерюнгри в Новосибирск, около 90 вахтовиков устроили пьяный дебош.
18 октября в дежурную часть подразделения МВД на транспорте поступило сообщение о том, что нетрезвые пассажиры, следующие со станции Тында, нарушают порядок и игнорируют требования поездной бригады.
«В целях оперативного вмешательства в данную ситуацию и дальнейшего предотвращения негативных последствий конфликта руководством (…) принято решение о привлечении бойцов спецподразделений Росгвардии», — говорится на сайте Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.
В итоге с поезда были сняты десять дебоширов. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Напомним, ранее маневровый тепловоз столкнулся с грузовым поездом утром в четверг на железнодорожной станции «Лоста» в Вологодской области.