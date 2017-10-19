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Киев, 19 октября. Украинский суд арестовал девушку, находившуюся за рулем Lexus в момент ДТП в Харькове, при котором погибли шесть человек, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Минувший вечером кроссовер Lexus въехал в толпу в Харькове, по последним данным, жертвами инцидента стали шесть человек, более десятка пострадали. Как заявил советник министра внутренних дел Антона Геращенко, инцидент произошел из-за столкновения двух иномарок — Lexus отбросило на пешеходов, ожидающих на светофоре.

«Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП — по результатам которого суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение», — говорится в публикации на странице Facebook Авакова.

Информации о том, на какой срок арестована девушка, не приводится. Ранее сообщалось, что управлявшей дорогой иномаркой девушке недавно исполнилось 20 лет.