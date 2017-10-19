Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Шойгу провел заседание Медиа-клуба Русского географического общества
Украина
«Мажорка», устроившая смертельное ДТП в Харькове, арестована — Аваков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Мажорка», устроившая смертельное ДТП в Харькове, арестована — Аваков

    12:27  19 Октября 2017
    165

    «Мажорка», устроившая смертельное ДТП в Харькове, арестована — Аваков

    Киев, 19 октября. Украинский суд арестовал девушку, находившуюся за рулем Lexus в момент ДТП в Харькове, при котором погибли шесть человек, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. 

    Минувший вечером кроссовер Lexus въехал в толпу в Харькове, по последним данным, жертвами инцидента стали шесть человек, более десятка пострадали. Как заявил советник министра внутренних дел Антона Геращенко, инцидент произошел из-за столкновения двух иномарок — Lexus отбросило на пешеходов, ожидающих на светофоре. 

    «Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП — по результатам которого суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение», — говорится в публикации на странице Facebook Авакова.

    Информации о том, на какой срок арестована девушка, не приводится. Ранее сообщалось, что управлявшей дорогой иномаркой девушке недавно исполнилось 20 лет. 

    «Мажорка», устроившая смертельное ДТП в Харькове, арестована — Аваков

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #дтп #харьков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        312
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        964
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        411
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        462