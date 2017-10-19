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Собаку-ищейку «уволили» из ЦРУ за потерю интереса к работе
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    Собаку-ищейку «уволили» из ЦРУ за потерю интереса к работе

    12:30  19 Октября 2017
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    Собаку-ищейку «уволили» из ЦРУ за потерю интереса к работе

    Вашингтон, 19 октября. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было вынуждено попрощаться с одним из сотрудников — служебной собакой по кличке Лулу, которая потеряла интерес к своей работе, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ЦРУ объяснили, что собаки, как и люди, поступившие на службу, должны любить свою работу. 

    «Иногда они дают понять, что быть на службе по поиску взрывных устройств — это жизнь не для них, — констатировали в ведомстве. — Так случилось с одним из щенков осеннего «класса для щенков» 2017 года».

    Они отметили, что у псов-ищеек бывают хорошие и плохие дни. Однако черная полоса обычно не длится дольше двух дней. По всей вероятности, Лулу потеряла интерес к своей работе. Собаке категорически не интересен поиск взрывчатки, ее не могли мотивировать ни едой, ни игрой.

    Собаку-ищейку «уволили» из ЦРУ за потерю интереса к работе

    ЦРУ было вынуждено «уволить» четвероногого сотрудника со службы за профнепригодность. Наставник Лулу заберет ее к себе домой.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #работа #цру #собака #увольнение
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