МИД РФ озабочен наращиванием сил НАТО на Балтике

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Архангельск, 19 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наращивание присутствия сил НАТО на Балтике является частью осознанной линии альянса по сдерживанию РФ.

«Мы, конечно, озабочены развитием военно-политической ситуации на Балтике, наращиванием присутствия НАТО», — заявил глава МИД РФ по итогам министерской встречи Совета Баранцева/Евроарктического региона (СБЕР).

Лавров подчеркнул, что Москва рассматривает все эти процессы как часть осознанной линии на сдерживание России.

Глава МИД РФ также выразил надежду, что НАТО осознает необходимость нормализации диалога с Россией.

Ранее появилась информация о том, что в Польшу прибыли более тысячи танков и САУ США. Военную технику выгрузили в порту польского Гданьска.

По информации Европейского командования ВС США, всего в Польшу прибыли 87 танков М1 «Абрамс», 103 боевые машины пехоты «Брэдли», 18 самоходных гаубиц «Паладин», а также другое оборудование и машины.