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Общество
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Политика
МИД РФ озабочен наращиванием сил НАТО на Балтике
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    МИД РФ озабочен наращиванием сил НАТО на Балтике

    12:20  19 Октября 2017
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    МИД РФ озабочен наращиванием сил НАТО на Балтике

    Архангельск, 19 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наращивание присутствия сил НАТО на Балтике является частью осознанной линии альянса по сдерживанию РФ.

    «Мы, конечно, озабочены развитием военно-политической ситуации на Балтике, наращиванием присутствия НАТО», — заявил глава МИД РФ по итогам министерской встречи Совета Баранцева/Евроарктического региона (СБЕР).

    Лавров подчеркнул, что Москва рассматривает все эти процессы как часть осознанной линии на сдерживание России.

    Глава МИД РФ также выразил надежду, что НАТО осознает необходимость нормализации диалога с Россией.

    МИД РФ озабочен наращиванием сил НАТО на Балтике

    Ранее появилась информация о том, что в Польшу прибыли более тысячи танков и САУ США. Военную технику выгрузили в порту польского Гданьска.

    По информации Европейского командования ВС США, всего в Польшу прибыли 87 танков М1 «Абрамс», 103 боевые машины пехоты «Брэдли», 18 самоходных гаубиц «Паладин», а также другое оборудование и машины.

    Автор: Дима Оленин
    #нато #лавров
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