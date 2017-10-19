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Соловьев вопросом о татуировках смутил украинского политолога в прямом эфире
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    Соловьев вопросом о татуировках смутил украинского политолога в прямом эфире

    12:49  19 Октября 2017
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    Российский ведущий смутил украинского политолога в прямом эфире

    Российский ведущий и журналист Владимир Соловьев смутил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия». Участники программы обсуждали народные волнения на Украине и так называемый «Майдан Саакашвили». Владимир Соловьев в ходе дискуссии высказал мнение, что украинский лидер Петр Порошенко скоро покинет свой пост. Ему возразил Квотун.

    «Да куда он уйдет?» — саркастически поинтересовался политолог.

    После этой реплики к разговору подключился член Зиновьевского клуба Дмитрий Куликов.

    «Перестаньте страсти нагнетать! Слава так отстаивает позицию администрации украинского президента, в том числе в этой передаче. И тут вы (имеется в виду Соловьев) говорите, что это все не вечно. И Славе сразу становится неприятно. Ладно ты (имеется в виду Ковтун) сейчас Найема (Мустафу) с Лещенко (Сергея) лузерами назвал, это бог с ним. Но у вас же были такие герои Украины, герои Майдана как Семен Семенченко, Пан Парасюк. Это же идолы ваши, вы молились на них больше, чем на Надю Савченко. Прошло два года. До этого ты на них молился, а теперь говоришь, что они лузеры? Один Майдан совершил, другой ранение получил в АТО», — эмоционально, но не без доли скепсиса напомнил Куликов.

    Сразу после этого едкую реплику опустил Владимир Соловьев.

    «Разведка доложила нам, что у вас (у Ковтуна) на левой груди вытатуирован портрет Нади Савченко, а на правой — «свобода». Вы свели (татуировки)?» — поинтересовался Соловьев.

    «Я могу обнажить грудь», — отозвался Ковтун.

    По голосу и внешнему виду политолога было заметно, что он смущен. 

    Автор: Михаил Блинов
    #соловьев #политика #ковтун
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