Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды вынуждены отложить президентские и парламентские выборы
Россия
Путин произвел перестановки в Совете по борьбе с коррупцией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин произвел перестановки в Совете по борьбе с коррупцией

    14:00  19 Октября 2017
    75

    Путин произвел перестановки в Совете по борьбе с коррупцией

    Москва, 19 октября. Указом президента Владимира Путина были произведены перестановки в президентском Совете по борьбе с коррупцией. Несколько членов совета были исключены из него, и заменены новыми людьми.

    Среди тех, кто вошел в новый состав президиума Совета по борьбе с коррупцией — руководитель Управления президента России по вопросам противодействия коррупции. Он был назначен ответственным секретарем президиума совета взамен первого замминистра юстиции Олега Плохого. Место начальника президентского управления по борьбе с коррупцией Чоботов получил в конце сентября.

    Путин произвел перестановки в Совете по борьбе с коррупцией

    Указом Путина из состава совета также были исключены глава Удмуртии Александр Бречалов, юрист Анатолий Кучерена и депутат Госдумы Ирина Яровая. В рамках ротации в президентский совет войдут президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава думского антикоррупционного комитета Василий Пискарев и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #чоботов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        1782
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1040
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        872
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        497