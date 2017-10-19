Путин произвел перестановки в Совете по борьбе с коррупцией

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Москва, 19 октября. Указом президента Владимира Путина были произведены перестановки в президентском Совете по борьбе с коррупцией. Несколько членов совета были исключены из него, и заменены новыми людьми.

Среди тех, кто вошел в новый состав президиума Совета по борьбе с коррупцией — руководитель Управления президента России по вопросам противодействия коррупции. Он был назначен ответственным секретарем президиума совета взамен первого замминистра юстиции Олега Плохого. Место начальника президентского управления по борьбе с коррупцией Чоботов получил в конце сентября.

Указом Путина из состава совета также были исключены глава Удмуртии Александр Бречалов, юрист Анатолий Кучерена и депутат Госдумы Ирина Яровая. В рамках ротации в президентский совет войдут президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава думского антикоррупционного комитета Василий Пискарев и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.