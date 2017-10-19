Родственники погибших в теракте над Синаем подали иск на 93 млрд рублей

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Москва, 19 октября. Родственники погибших в авиатеракте над Синайским полуостровом подали иск на сумму, превышающую 93 миллиарда рублей. Ответчиками по исковому заявлению будут авиакомпания «Когалымавиа», на борту самолета которой находились погибшие, страховая компания «Ингосстрах», туроператор Brisco, лизинговая фирма AerCap и перестраховщик Allianz, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Отмечается, что решение о подаче иска было принято из-за «мизерных» выплат страховыми компаниями компенсаций родственникам погибших. Речь идет о двух миллионах рублей за каждого погибшего и 25 тысячах рублей на похороны.

Напомним, авиационная катастрофа авиалайнера Airbus российской авиакомпании «Коголымавиа» произошла 31 октября 2015 года над центральной частью Синайского полуострова. В результате крушения самолета погибли все находившиеся на борту: 7 членов экипажа и 217 пассажиров.