Дороги из использованной туалетной бумаги появятся в Голландии

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Амстердам, 19 октября. В Голландии планируют применить использованную туалетную бумагу при строительстве дорог, сообщили специалисты голландских компаний CirTec и KNN Cellulose.

Как подсчитали эксперты, каждый год в Голландии используется около 180 тысяч тонн туалетной бумаги. Специалисты CirTec и KNN Cellulose разработали технологию, которая позволит использовать эти отходы при строительстве дорог.

Туалетную бумагу будут пропускать через очистительные фильтры и стерилизовать при высоких температурах. Полученный материал будет задействован при замене дорожного покрытия.