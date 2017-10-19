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Технологии
Дороги из использованной туалетной бумаги появятся в Голландии
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    Дороги из использованной туалетной бумаги появятся в Голландии

    18:06  19 Октября 2017
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    Дороги из использованной туалетной бумаги появятся в Голландии

    Амстердам, 19 октября. В Голландии планируют применить использованную туалетную бумагу при строительстве дорог, сообщили специалисты голландских компаний CirTec и KNN Cellulose.

    Как подсчитали эксперты, каждый год в Голландии используется около 180 тысяч тонн туалетной бумаги. Специалисты CirTec и KNN Cellulose разработали технологию, которая позволит использовать эти отходы при строительстве дорог.

    Туалетную бумагу будут пропускать через очистительные фильтры и стерилизовать при высоких температурах. Полученный материал будет задействован при замене дорожного покрытия.

    «Это звучит как странная идея для большинства людей, но потом они едут по этой дороге или чувствуют ее и понимают, что это обычный асфальт», — заметил губернатор голландской провинции Фрисландия, в которой уже проложили один километр такой велодорожки.

    Дороги из использованной туалетной бумаги появятся в Голландии

    Автор: Катерина Тимошенская
    #голландия #трасса #строительство #дорога #туалетная бумага
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