Дороги из использованной туалетной бумаги появятся в Голландии
Амстердам, 19 октября. В Голландии планируют применить использованную туалетную бумагу при строительстве дорог, сообщили специалисты голландских компаний CirTec и KNN Cellulose.
Как подсчитали эксперты, каждый год в Голландии используется около 180 тысяч тонн туалетной бумаги. Специалисты CirTec и KNN Cellulose разработали технологию, которая позволит использовать эти отходы при строительстве дорог.
Туалетную бумагу будут пропускать через очистительные фильтры и стерилизовать при высоких температурах. Полученный материал будет задействован при замене дорожного покрытия.
«Это звучит как странная идея для большинства людей, но потом они едут по этой дороге или чувствуют ее и понимают, что это обычный асфальт», — заметил губернатор голландской провинции Фрисландия, в которой уже проложили один километр такой велодорожки.