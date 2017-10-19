Звезда «Жестокого романса» и «Табор уходит в небо» попал в реанимацию

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Москва, 19 октября. Актер, сыгравший в «Жестоком романсе», Дмитрий Бузылев попал в реанимацию. Он госпитализирован в одну из московских больниц.

В настоящее время Бузылев находится в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщают Дни.ру.

Состояние здоровья актера резко ухудшилось из-за осложнения после панкреатита.

Дмитрий Бузылев – российский и советский актер из цыганской династии. Зрителям он известен по роли цыгана Ильи в «Жестоком романсе» и брата Рады в фильме «Табор уходит в небо», после съемок в котором актер организовал одноименный цыганский музыкальный ансамбль.