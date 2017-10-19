Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД РФ озабочен наращиванием сил НАТО на Балтике
Политика
Глава Каталонии пригрозил Испании голосованием в региональном парламенте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Каталонии пригрозил Испании голосованием в региональном парламенте

    12:02  19 Октября 2017
    52

    Глава Каталонии пригрозил Испании голосованием в региональном парламенте

    Мадрид, 19 октября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон пригрозил Испании устроить голосование в парламенте региона по вопросу провозглашения независимости.

    В частности, об этом сообщается в письме лидера Каталонии, направленном премьер-министру Мариано Рахою. Впоследствии оно было распространено в Twitter.

    В послании говорится, что если Испания и дальше продолжит отказываться вести переговоры, парламент Каталонии «может перейти к голосованию по формальной декларации независимости».

    Глава Каталонии пригрозил Испании голосованием в региональном парламенте

    По словам Пучдемона, Каталония приложила много сил для того, чтобы наладить диалог с правительством столицы. Он также напомнил, что процесс одностороннего провозглашения государственного суверенитета был приостановлен еще 10 октября.

    Напомним, что глава Каталонии должен был дать окончательный ответ по независимости региона 19 октября. В случае, если ответ Пучдемона не устроит правительство, оно обещало запустить 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет Мадриду ограничить самоуправление Каталонии и взять на себя права региональных властей.

    Автор: Дима Оленин
    #каталония #испания
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        830
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        381
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        426
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        196