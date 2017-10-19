Глава Каталонии пригрозил Испании голосованием в региональном парламенте

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Мадрид, 19 октября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон пригрозил Испании устроить голосование в парламенте региона по вопросу провозглашения независимости.

В частности, об этом сообщается в письме лидера Каталонии, направленном премьер-министру Мариано Рахою. Впоследствии оно было распространено в Twitter.

В послании говорится, что если Испания и дальше продолжит отказываться вести переговоры, парламент Каталонии «может перейти к голосованию по формальной декларации независимости».

По словам Пучдемона, Каталония приложила много сил для того, чтобы наладить диалог с правительством столицы. Он также напомнил, что процесс одностороннего провозглашения государственного суверенитета был приостановлен еще 10 октября.

Напомним, что глава Каталонии должен был дать окончательный ответ по независимости региона 19 октября. В случае, если ответ Пучдемона не устроит правительство, оно обещало запустить 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет Мадриду ограничить самоуправление Каталонии и взять на себя права региональных властей.