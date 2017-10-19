Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД РФ озабочен наращиванием сил НАТО на Балтике
Весь мир
Курды города Ханакин восстали против ополчения «Хашд аш-Шааби»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курды города Ханакин восстали против ополчения «Хашд аш-Шааби»

    11:59  19 Октября 2017
    42

    Курды города Ханакин восстали против ополчения «Хашд аш-Шааби»

    Киркук, 19 октября. Курдское население города Ханакин выступило против шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби», вторгшегося в провинцию Киркук.

    Старший помощник президента Курдистана Хеминн Хаврами сообщил прессе, что курды в населенном пункте Ханакин отказались подчиниться требованиям захватчиков и подняли восстание в своем городе.

    Помощник Масуда Барзани подчеркнул, что в составе иракской милиции действует группировка экстремистов «Асаиб Ахль аль-Хак», против которой и выступило мирное население города.

    На данный момент шиитские ополченцы полностью вытеснены из населенного пункта Ханакин, над всеми правительственными зданиями подняты флаги Курдистана, отмечает источник.

    Курды города Ханакин восстали против ополчения «Хашд аш-Шааби»

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #хашд аш-шааби #ханакин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        836
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        381
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        428
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        196