Курды города Ханакин восстали против ополчения «Хашд аш-Шааби»

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Киркук, 19 октября. Курдское население города Ханакин выступило против шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби», вторгшегося в провинцию Киркук.

Старший помощник президента Курдистана Хеминн Хаврами сообщил прессе, что курды в населенном пункте Ханакин отказались подчиниться требованиям захватчиков и подняли восстание в своем городе.

Помощник Масуда Барзани подчеркнул, что в составе иракской милиции действует группировка экстремистов «Асаиб Ахль аль-Хак», против которой и выступило мирное население города.

На данный момент шиитские ополченцы полностью вытеснены из населенного пункта Ханакин, над всеми правительственными зданиями подняты флаги Курдистана, отмечает источник.