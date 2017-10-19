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Политика
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Сбербанк снизил первичный взнос по военной ипотеке на 5%
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    Сбербанк снизил первичный взнос по военной ипотеке на 5%

    12:04  19 Октября 2017
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    Сбербанк снизил первичный взнос по военной ипотеке на 5%

    Москва, 19 октября. Сбербанк снизил первоначальный взнос по военной ипотеке с 20% до 15%. Новый размер первоначального взноса распространяется на готовое и строящееся жилье, сообщается в пресс-релизе банка. 

    Кроме того, Сбербанк запустил возможность дистанционной подачи заявки на кредит по программе «Военная ипотека» через онлайн-сервис «ДомКлик» и его мобильное приложение.

    Отметим, «Военная ипотека» предоставляется военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, которые имеют право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона РФ.

    Напомним, ранее крупнейший банк России снизил процентные ставки по целому ряду потребительских кредитов. Уменьшение ставки тогда составило 1 п. п. по продукту «Потребительский кредит без обеспечения» и 0,4 — 1,4 п. п. по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов».
     

    Автор: Федор Вессарт
    #ипотека #сбербанк #ставка #кредит
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