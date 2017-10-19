Смерть «Деда»: сирийский генерал Иссам Захреддин заслужил себе памятник

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В любой армии мира ценятся смелые, решительные, думающие и харизматичные офицеры. В сирийской правительственной армии, вернее в том, что она собой представляет после долгих лет гражданской войны, такие командиры ценятся вдвойне. Тем печальнее оказалось известие о гибели 18 октября одного из самых знаменитых сирийских военачальников — прославившегося во время обороны Дейр-эз-Зора генерал-майора Иссама Захреддина.

Готовьтесь и вскипятите кофе!

Эпопея сирийского Дейр-эз-Зора началась с трагической весны 2014 года, когда в ходе масштабного наступления террористов им удалось захватить ряд ключевых позиций вокруг города, а затем перерезать шоссе, связывающее Дейр через Сирийскую пустыню с Пальмирой и Дамаском. Наземная доставка в город подкреплений, продовольствия и медикаментов прекратилась.

С сентября 2014 года закрепившиеся в Дейр-эз-Зоре бойцы сирийской 104-й воздушно-десантной бригады и лояльные Дамаску ополченцы оказались уже в плотной осаде боевиков. Снабжение блокадников осуществлялось только через удерживаемую ими ВПП местной авиабазы. Командовал обороной Дейр-эз-Зора несгибаемый Иссам Захреддин по прозвищу «Дед».

Начиная с января 2016 года, отряды «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), использующие бронетехнику, РСЗО и смертников, начали предпринимать активные попытки ликвидации окруженного анклава. Накал боев был необычайным. Под натиском кратно превосходящих сил неприятеля, пусть и медленно, защитникам Дейра приходилось отступать.

16 января 2017 года джихадисты сумели отрезать город от авиабазы. Все это время ВКС РФ регулярно доставляли в Дейр-эз-Зор боеприпасы и гуманитарную помощь, а также задействовали для поддержки окруженного гарнизона даже дальние бомбардировщики Ту-22М3… Это серьезно помогло защитникам Дейр-эз-Зора. Но даже при поддержке российской авиации своими силами снять блокаду с города они никак не могли.

Почти четыре года блокады, когда каждый день мог стать для защитников последним. Островок жизни среди черных знамен ИГ1. Сочящаяся кровью под изматывающими обстрелами передовая. Нервно пульсирующий, как сердце, периметр — то сжимающийся, то неимоверными усилиями расширяющийся. Ручеек помощи с «Большой земли» по воздушному коридору.

И вот наконец, 5 сентября 2017 года бригадный генерал сирийской армии Сухейль Аль Хасан по прозвищу «Тигр» выходит на связь с командующим обороной Дейр-эз-Зора генерал-майором Республиканской гвардии Иссамом Захреддином. Их разговор должен войти в учебники истории Сирии.

— Иссам, ты меня слышишь?

— Да, брат!

— Готовьтесь и вскипятите кофе!.. Я иду!

Легендарный гвардеец

Первыми в районе базы «Панорама» пробились в Дейр-эз-Зор палестинцы. Затем по позициям боевиков ИГ пронесся огненный смерч. «Калибры», авиабомбы, НУРСы и артиллерийские снаряды смешали с грунтом все живое на пути наступающих.

Дальше прямо по минным полям противника пошли сирийские танки с тралами и инженерные машины разграждения. Флажков, чтобы отмечать сделанные проходы, под рукой не оказалось. Поэтому по краям проходов просто вертикально втыкали «отработанные» танковыми пушками гильзы.

Вместе с техникой вперед рванулись штурмовые отряды Сухейля. Вскоре они выкатились к 137-й армейской базе в северной части анклава. Там их, по словам свидетелей, с чашечкой горячего кофе в руке и встретил широко улыбающийся «Дед».

Блокада была прорвана. Дейр-эз-Зор выстоял!

По словам тех, кто знал «Деда» лично, он был неординарным человеком. Родившийся в 1961-м Захреддин — выходец из друзской общины.

Друзы неоднозначно относились к президенту Башару Асаду, поэтому, когда в Сирии грянула гражданская война, Захреддину пришлось выбирать, с кем оставаться. Со своей общиной или со своей страной, а значит и с президентом? «Дед» выбрал последнее.

К этому моменту он уже был опытным бойцом. С 1980 по 1982 годы Иссам служил в Народном ополчении партии Баас. Затем стал офицером сил специального назначения сирийских воздушно-десантных войск. Из спецназа Захреддина перевели в танкисты. В разгар летне-осенних боев 2013 года в Алеппо Захреддин уже командовал 104-й бригадой Республиканской гвардии.

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Следует отметить, что «сто четвертая» считалась элитной частью. В конце концов, до Иссама комбригами-104 какое-то время служили старший сын Хафеза Асада Базиль и второй сын — ныне действующий президент Сирии Башар Асад.

Легкоузнаваемый по своим пышным усам с бородой, неизменным солнцезащитным очкам, бейсболке от бренда «5.11 Tactical», а позже — и по подаренному кем-то из друзей смешному патчу с надписью «Русская тактическая борода» Иссам Захреддин постоянно был на передовой. Минимум дважды «Дед» был ранен — 27 ноября 2013-го под Эр-Рашдией и 5 июня 2017-го в Дейр-эз-Зоре. Смерть всегда была рядом, но…

Как сказал один из подчиненных генерал-майора, «смерть боялась Иссама Захреддина. Когда он приходил, смерть в страхе убегала». Злая ирония судьбы. Пройдя живым сквозь затяжные мясорубки боев с джихадистами и удержав Дейр-эз-Зор, Захреддин погиб, когда его автомобиль подорвался на мине в районе Ховейджат-эс-Сакр в тылу наступающих частей сирийской армии.

Конечно, случившееся — это большая трагедия для Сирии. Притормозит ли гибель Захреддина наступление сирийской армии? Вряд ли. Тем более когда до победы над джихадистами, по сообщениям официальных лиц, остается рукой подать.

И вот когда солдаты и офицеры Асада при поддержке российских ВКС размажут по сирийскому грунту последнюю банду террористов, в Дейр-эз-Зоре «Деду» просто обязаны поставить памятник. Чтобы Захреддин вечно стоял улыбающийся на постаменте в своих очках, бейсболке и с русским патчем. И, разумеется, с чашечкой кофе в руке.

Командующий обороной Дейр-эз-Зора генерал-майор Республиканской гвардии Иссам Захреддин заслужил такой памятник на 100%. Сирийцы, да и не только они, будут приходить к памятнику и вопрошать: «Иссам, ты меня слышишь?» И летящий над мирной Сирией ветер будет приносить ответ: «Да, брат!..»

Так и будет. Мы уверены в этом.

1 Организация запрещена на территории РФ.