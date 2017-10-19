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Хакамада оценила шансы Собчак на победу в президентских выборах
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    Хакамада оценила шансы Собчак на победу в президентских выборах

    11:58  19 Октября 2017
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    Хакамада оценила шансы Собчак на победу в президентских выборах

    Москва, 19 октября. Участвовавшая в президентских выборах-2004 российский политик Ирина Хакамада отреагировала на намерение журналистки и телеведущей Ксении Собчак принять участие в президентской кампании.

    По словам Хакамады, сейчас никто не верит в победу Собчак на президентских выборах в будущем году, а ее участие «похоже на провокационный фарс».

    Однако, считает публицист, у нее есть шансы привлечь молодую аудиторию к этому процессу, передает РИА Новости.

    Хакамада уточнила, что все могло бы быть по-другому, если бы Собчак была опытным политиком.

    Хакамада оценила шансы Собчак на победу в президентских выборах

    Хакамада также порекомендовала Собчак сосредоточиться на регионах, чтобы получить больше голосов избирателей.

    «Крупные города — это одна история, а вся Россия — другая», — подчеркнула она. 

    Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал желание Собчак идти на президентские выборы. 

    Автор: Дана Балан
    #собчак #выборы-2018 #хакамада
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