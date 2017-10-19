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Курды массово бегут из Киркука, число беженцев достигло 90 тысяч
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    Курды массово бегут из Киркука, число беженцев достигло 90 тысяч

    11:48  19 Октября 2017
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    Курды массово бегут из Киркука, число беженцев достигло 90 тысяч

    Киркук, 19 октября. После вторжения армии Ирака и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в провинцию Киркук из региона бежали уже 90 тысяч курдов.

    Представитель «Демократической партии Курдистана» Хошиар Зебари сообщил, что курдское население опасается террора со стороны иракской милиции «Хашд аш-Шааби», которая уже начала грабить и поджигать дома курдов в нескольких населенных пунктах провинции Киркук.

    Политик уверен, что шиитские ополченцы целенаправленно проводят этническую чистку богатого нефтью региона, который имеет большое значение для экономики Ирака.

    Ранее сообщалось, что столкновения между иракской армией и курдскими силами пешмерга в Вашингтоне назвали «недоразумением», случившимся из-за плохой видимости. Курды считают молчание со стороны США и других западных «партнеров» предательством Курдистана.

    Курды массово бегут из Киркука, число беженцев достигло 90 тысяч

    Автор: Алексей Громов
    #беженцы #курды #ирак #киркук
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