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Политика
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Общество
Рынска назвала «подлостью» желание Собчак участвовать в президентских выборах
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    Рынска назвала «подлостью» желание Собчак участвовать в президентских выборах

    11:55  19 Октября 2017
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    Рынска назвала «подлостью» желание Собчак участвовать в президентских выборах

    Москва, 19 октября. Скандально российская известная журналистка Божена Рынска жестко раскритиковала телеведущую Ксению Собчак после того, как последняя заявила о решении баллотироваться к президенты России. Нелицеприятный отзыв о коллеге Рынска разместила в Facebook. 

    Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак заявила 18 октября о своем желании выдвинуть кандидатуру для участия в президентской гонке 2018 года. Эту новость незамедлительно прокомментировала журналистка Божена Рынска, не скрывая своего негативного отношения к коллеге. 

    «Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь», — написала Рынска в своем Facebook.

    Журналистка объяснила потоки негатива в отношении Собчак тем, что телеведущая «сделала кучу пакостей ей и ее знакомым». Она предложила изменить фамилию  телеведущей с Собчак на «Противвсех», чтобы именно эта фамилия стояла в избирательных бюллетенях, пишет «Ридус»

    Рынска назвала «подлостью» желание Собчак участвовать в президентских выборах

    Автор: Ирина Селезнева
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