Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 1 тыс. боеприпасов за сутки
Донецк, 19 октября. Вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецкой народной республики за прошедший день более тысячи боевых припасов, в том числе мин и снарядов. Об этом сообщил в четверг представитель республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения боевых действий.
Он отметил, что на горловском направлении украинские военные применяли гранатометы и стрелковое оружие.
По словам представителя республики, на донецком направлении ВСУ применяли гаубицы, минометы, а также танки, гранатометы и стрелковое оружие.
Он также уточнил, что под обстрелами оказались южные районы ДНР.
В общей сложности ВСУ выпустили 1,44 тысячи боеприпасов, добавил представитель в СЦКК.