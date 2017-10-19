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Политика
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Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 1 тыс. боеприпасов за сутки
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    Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 1 тыс. боеприпасов за сутки

    11:55  19 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 1 тыс. боеприпасов за сутки

    Донецк, 19 октября. Вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецкой народной республики за прошедший день более тысячи боевых припасов, в том числе мин и снарядов. Об этом сообщил в четверг представитель республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения боевых действий.

    Он отметил, что на горловском направлении украинские военные применяли гранатометы и стрелковое оружие.

    По словам представителя республики, на донецком направлении ВСУ применяли гаубицы, минометы, а также танки, гранатометы и стрелковое оружие. 

    Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 1 тыс. боеприпасов за сутки

    Он также уточнил, что под обстрелами оказались южные районы ДНР.

    В общей сложности ВСУ выпустили 1,44 тысячи боеприпасов, добавил представитель в СЦКК.

    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина
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