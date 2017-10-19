Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Четверо в масках украли банкомат с 1,3 млн рублей на востоке Москвы
Россия
В школах может появиться курс «Нравственных основ семейной жизни»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В школах может появиться курс «Нравственных основ семейной жизни»

    11:38  19 Октября 2017
    54

    В школах может появиться курс «Нравственных основ семейной жизни»

    Москва, 19 октября. Минобрнауки РФ рассматривает предложение о введении в школьную программу нового курса о семейной жизни.

    Ассоциация родительских комитетов и сообществ намерена обратиться в министерство образования и науки России о введении для школьников обязательного курса «Нравственных основ семейной жизни». С этим предложением представители организации выступят в ходе рабочей встречи в пятницу 20 октября.

    Представитель ассоциации Ольга Леткова отметила, что в некоторых школах подобный курс уже есть, чаще всего он ведется в качестве факультатива и посещается по желанию школьников, пишет RT. Леткова считает, что курс необходимо сделать обязательным для того, чтобы дети уже со школьной скамьи знали, как правильно строить семейные отношения и быть хорошими родителями.

    В школах может появиться курс «Нравственных основ семейной жизни»

    Автор: Алексей Громов
    #школа #миноборнауки #семейные ценности #ольга леткова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        822
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        379
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        425
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        196