В школах может появиться курс «Нравственных основ семейной жизни»

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Москва, 19 октября. Минобрнауки РФ рассматривает предложение о введении в школьную программу нового курса о семейной жизни.

Ассоциация родительских комитетов и сообществ намерена обратиться в министерство образования и науки России о введении для школьников обязательного курса «Нравственных основ семейной жизни». С этим предложением представители организации выступят в ходе рабочей встречи в пятницу 20 октября.

Представитель ассоциации Ольга Леткова отметила, что в некоторых школах подобный курс уже есть, чаще всего он ведется в качестве факультатива и посещается по желанию школьников, пишет RT. Леткова считает, что курс необходимо сделать обязательным для того, чтобы дети уже со школьной скамьи знали, как правильно строить семейные отношения и быть хорошими родителями.