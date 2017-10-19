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Сирию атакует бедуинский «спецназ» ИГИЛ, подготовленный США: кто проводил атаку на Аль-Карьятейн
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    Сирию атакует бедуинский «спецназ» ИГИЛ, подготовленный США: кто проводил атаку на Аль-Карьятейн

    12:19  19 Октября 2017
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    Сирию атакует бедуинский «спецназ» ИГИЛ*, подготовленный США: правдива ли версия о том, кто проводил атаку на Аль-Карьятейн

    В СМИ появилась версия о том, что в недавнем прорыве отрядов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) к городу Аль-Карьятейн со стороны американской базы Ат-Танф участвовали мобильные группы так называемого «бедуинского спецназа», подготовленного США.

    Не секрет, что Соединенные Штаты для противостояния иранскому влиянию в Ираке, где и образовалась террористическая группировка ИГИЛ1 (запрещено в РФ), активно сотрудничали с местными племенами. Американские инструкторы готовили представителей этих племен действовать мобильными отрядами, перемещаясь по пустыне на пикапах с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и оказываясь, таким образом, в тылу противника для совершения диверсионных действий.

    Сирию атакует бедуинский «спецназ» ИГИЛ*, подготовленный США: правдива ли версия о том, кто проводил атаку на Аль-Карьятейн

    Также не секрет, что многие из обученных США представителей племен впоследствии присягнули «Исламскому государству» (запрещено в РФ). Есть информация, что пропагандисткое крыло ИГ1 (запрещено в РФ) даже готовило видео, где клятву верности Абу Бакру Аль-Багдади приносили лидеры племен Баггара, Эгидат, Джаббур и Бу Шаан.

    Однако связи с американцами, во всей вероятности, в племенах остались. Этим и объясняется успешная атака «Исламского государства» (запрещено в РФ) в тылу сирийских войск на город Аль-Карьятейн, которая случилась 28 сентября.  

    «Причем крупный отряд террористов успешно обошел все скрытые посты сирийских войск в районах населенного пункта Харбат Аш-Шхеми и населенного пункта Эль-Басири вовсе не по везению», — ранее прокомментировал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Сирию атакует бедуинский «спецназ» ИГИЛ*, подготовленный США: правдива ли версия о том, кто проводил атаку на Аль-Карьятейн

    Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) оценил правдоподобность данной версии:  

    «На сегодняшний день ни у кого нет сомнений в том, что всех боевиков и всех бойцов не важно какого племени, которых готовили американские инструкторы, США стараются сделать проамериканскими, стараются не терять связи, стараются влиять, стараются управлять этими группировками. И в Пентагоне очень расстраиваются, когда люди, подготовленные им, уходят в другие группировки».

    Однако, по словам эксперта, американцы стараются воздействовать на своих боевиков даже после этого:

    «Они ни остаются на учете США, пока не погибнут. Таким образом, Соединенные Штаты Америки, подготавливая специалистов так называемого «спецназа», особенно в составе племен, создают некую сеть американского влияния в вооруженных группировках.  Надо понимать, что эта практика отработана, и этим американцы занимаются не один десяток лет в зонах боевых действий».

    Сирию атакует бедуинский «спецназ» ИГИЛ*, подготовленный США: правдива ли версия о том, кто проводил атаку на Аль-Карьятейн

    Наш собеседник отметил, что США также покровительствуют значительной части тех вооруженных структур, которые порой не могут четко отнести себя к так называемой «умеренной» оппозиции или террористам:

    «Во всяком случае, США продолжают готовить некую вооруженную силы, которая должна сбалансировать официальную власть Башара Асада. В этом тоже сомнений ни у кого не осталось. Американские военнослужащие продолжают подготовку, снабжение, вооружение самых разных боевиков, потому что считают, что вооруженная борьба не закончена и в последующем будут конфликты, в которые будут, по всей вероятности, пытаться втягивать и Сирию».

    Об этом, по мнению нашего собеседника, свидетельствует возрастающее напряжение между Израилем и Ираном:

    «Израиль пытается настроить Соединенные Штаты Америки против Ирана. В пользу этого говорит и заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о выходе из совместного всеобъемлющего плана по так называемой «ядерной сделке», когда отменили санкции в обмен на прекращение работы по развитию ядерного оружия в Иране. Все это свидетельствует о том, что на сегодняшний день происходит перегруппировка сил, в том числе, и на сирийской территории для будущих вооруженных столкновений».

    Сирию атакует бедуинский «спецназ» ИГИЛ*, подготовленный США: правдива ли версия о том, кто проводил атаку на Аль-Карьятейн

    Эксперт предположил, что, возможно, будет изменен вектор, будут перегруппированы силы и, скорее всего, следует быть готовым к тому, что возникнут вооруженные столкновения возможно даже с другим политическим подтекстом.

    Остается, как считает наш собеседник и угроза района Ат-Танф:

    «Там находится база вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Если там не будут громыхать орудия и не будет стрельбы, то тогда нахождение базы будет неоправданным, а если будут столкновения «Исламского государства» (запрещено в РФ) с правительственными войсками, то всегда можно оправдать наличие на этой базе своих военнослужащих США. Я не исключаю, что действия Соединенных Штатов Америки и вооруженных группировок скоординированы».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #сша #сирия #иг #игил #башар асад #саа #иран #ат-танф #аль-карьятейн
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