Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы

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Симферополь, 19 октября. Правительство Австралии ввело персональные санкции в отношении ряда депутатов Государственной думы РФ, крымских госслужащих, губернатора Севастополя, а также представителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Сообщается, что санкции введены в отношении депутатов Госдумы от Крыма Константина Бахарева, Светланы Савченко, Рулана Бальбека, Михаила Шеремета, Павла Шперова, а также в отношении прокурора Крыма Олега Камшилова, вице-премьера республики Георгия Мурадова, губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Также в списке несколько десятков представителей властей ДНР и ЛНР.