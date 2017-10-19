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Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы
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    Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы

    11:46  19 Октября 2017
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    Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы

    Симферополь, 19 октября. Правительство Австралии ввело персональные санкции в отношении ряда депутатов Государственной думы РФ, крымских госслужащих, губернатора Севастополя, а также представителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

    Сообщается, что санкции введены в отношении депутатов Госдумы от Крыма Константина Бахарева, Светланы Савченко, Рулана Бальбека, Михаила Шеремета, Павла Шперова, а также в отношении прокурора Крыма Олега Камшилова, вице-премьера республики Георгия Мурадова, губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Также в списке несколько десятков представителей властей ДНР и ЛНР.

     

    Автор: Федор Веснин
    #санкции #австралия #крым
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