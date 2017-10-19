Лучше пристрелите: старик из Зайцево рассказал, как ВСУ выгоняли его прикладами из родного дома

В Избранное

Старик, всю жизнь проживший в прифронтовом поселке Зайцево под Горловкой, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, как украинские солдаты прикладами выгнали его из родного дома и сделали инвалидом.

Семидесятилетний Николай Стесенко, который жил на подконтрольной ВСУ территории, неожиданно «помешал» украинским военным. Они не стали церемониться ни с ним, ни с его женой, перенесшей несколько инсультов. Пока Стесенко рассказывал корреспонденту ФАН, как вынужден был бежать из родного дома, чтобы выжить и спасти свою «бабку», невдалеке раздавались звуки разрывов — в Зайцево близость линии фронта ощущается ежеминутно.

«Пришли двое военных. Вывели нас с бабкой, поставили ее возле гаражей, а меня с двух сторон начали прикладами от автоматов бить. Говорят, мол, уходите отсюда. Ну а куда мы уйдем? Бабка моя сирота — ей идти некуда. А в тот день у нее третий инсульт случился — и она просто упала. А меня бросили. Говорю им, уже лучше пристрелите меня из автомата — вы же мне все кости прикладами переломаете…», — вспоминает пенсионер визит непрошеных гостей из ВСУ.

Едва спасшись и чуть оправившись после избиения и издевательств, Николай Стесенко с женой поспешили пересечь границу, чтобы оказаться на территории Донецкой народной республики, где им оказали помощь.

Позже старик, оставив больную жену на попечении врачей Горловки (этот город входит в состав ДНР), решил проверить, как там поживает его родной дом. Однако бойцы армии ДНР посоветовали пенсионеру этого не делать, чтобы не подвергать свою жизнь риску.

Тем не менее, желание увидеть родные стены, в которых прошла вся жизнь, взяло верх, и Николай Стесенко рискнул снова отправиться на территорию, контролируемую украинской армией.

«Пошел домой на второй день — пусто в доме, нет ничего. Все забрали, даже из гаража и подвала. И опять стояли там двое каких-то… Говорят, раздевайся по пояс. Я разделся. «Иди отсюда — это наш дом», — сказали они. Но как же ваш? Я тут прожил всю жизнь, еще дед мой тут жил… Это все наша родина. И вот я до сих пор не могу попасть туда», — чуть не плачет старик.

Встречи с украинскими военными обернулись для пенсионера серьезными травмами, не считая психологического шока. Из-за избиения Николаю Стесенко пришлось перенести операцию, сейчас у него третья группа инвалидности. Он так и не оправился от пережитого.

Теперь Николай Стесенко живет в поселке Зайцево на территории, контролируемой ДНР. Люди, уехавшие в Россию, пустили пенсионера пожить у них некоторое время, поручив ему присматривать за домом. Выбор у пенсионера невелик: либо жить на территории, контролируемой ВСУ, и каждый день рисковать жизнью, либо оставаться в прифронтовом Зайцево, где каждый день гремят обстрелы, и надеяться, что когда-нибудь на родной земле все-таки наступит мир.