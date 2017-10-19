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Таблоиды приписывают Бреду Питту роман с молодой актрисой, которая годится ему в дочери
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    Таблоиды приписывают Бреду Питту роман с молодой актрисой, которая годится ему в дочери

    12:08  19 Октября 2017
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    Таблоиды приписывают Бреду Питту роман с молодой актрисой, которая годится ему в дочери

    Лос-Анджелес, 19 октября. Таблоиды сообщают о романе Брэда Питта с молодой актрисой.

    Репортеры в последнее время часто замечают Питта в компании 21-летней актрисы Эллы Пернелл. Несмотря на то, что объяснением их частым встречам может быть работа над совместным проектом, таблоиды заявляют о романе экс-супруга Анджелины Джоли с девушкой, которая годится ему в дочери, передает «Дни.ру».

    Пернелл и Питт сейчас работают над экранизацией книги Sweetbitter, написанной Стефанией Данлер, где Питт выступит исполнительным продюсером, а Пернелл, возможно, сыграет одну из ролей.

    Как рассказали друзья молодой актрисы изданию In Touch, ей «невероятно льстит внимание, которое оказывает ей Брэд Питт», которого она всегда считала «знаменитостью номер один».

    Интересно, что новая возлюбленная Бреда Питта играла молодую героиню Анджелины Джоли в фильме «Малифисенте».

    Кстати, реакция Джоли на новость об этом романе была скептической. Экс-супруга отметила, что девушка лишь на пять лет старше их приемного сына.

    Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре прошлого года, после 12 лет совместной жизни. В качестве причины Анджелина указала «непримиримые разногласия» с супругом.

    Автор: Юлия Кошкина
    #анджелина джоли #бред питт #голливуд
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