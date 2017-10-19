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Первое видео смертельной аварии в Харькове появилось в Сети
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    Первое видео смертельной аварии в Харькове появилось в Сети

    11:32  19 Октября 2017
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    Первое видео смертельной аварии в Харькове появилось в Сети

    Харьков, 19 октября. Пять пешеходов погибли в результате наезда на них иномарки Lexus в Харькове. Видео смертельной аварии появилось в Интернете.

    На видеозаписи можно заметить, как Volkswagen Touareg едет по второму ряду слева по Бурсацкому спуску в Харькове. Водитель иномарки остановился на светофоре. После этого он продолжил движение с потоком попутных машин, довольно быстро набрав скорость.

    На перекрестке с переулком Мечникова Volkswagen Touareg на полном ходу столкнулся с Lexus. После этого иномарки исчезли из поля зрения видеокамеры, передает Newsroom.

    Ранее в МВД Украины сообщили, что в результате аварии пять человек погибли, еще два человека находятся в тяжелом состоянии, одна из которых беременная женщина.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #авария #харьков #видео #lexus
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