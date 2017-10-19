«Он хочет устроить здесь перевороты»: в МВД Украины прокомментировали действия Саакашвили

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Киев, 19 октября. Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет и дальше «баламутить воду» на Украине, выдвигая все новые требования к власти. По словам депутата Верховной рады от фракции «Народный фронт», советника главы МВД Украины Антона Геращенко, Саакашвили намерен «устроить здесь перевороты».

«Митинг не разойдется, потому что те, кто придумал этот митинг, будут выдвигать все новые и новые требования, — сказал Геращенко журналистам, общение которых транслировали украинские телеканалы. — Господин Саакашвили, который был выдворен из Грузии собственным народом, не может туда вернуться, он хочет устроить здесь перевороты. Какие бы мы ни принимали решения и законы, Саакашвили и дальше будет баламутить воду в нашей стране».

Как заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, команда Саакашвили планировала «кровавый сценарий» во время вчерашнего митинга и намеревалась превратить его в массовые столкновения с Нацгвардией и полицией.

Ранее радикалы партий «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», «Свобода», «Батькивщина», «Самопомощь», а также партии Саакашвили «Движение новых сил» собрались на митинг у Верховной рады, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.