Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Петербурженку с чихуахуа едва не загрызла бойцовская собака
Украина
«Он хочет устроить здесь перевороты»: в МВД Украины прокомментировали действия Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Он хочет устроить здесь перевороты»: в МВД Украины прокомментировали действия Саакашвили

    12:10  19 Октября 2017
    46

    «Он хочет устроить здесь перевороты»: в МВД Украины прокомментировали действия Саакашвили

    Киев, 19 октября. Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет и дальше «баламутить воду» на Украине, выдвигая все новые требования к власти. По словам депутата Верховной рады от фракции «Народный фронт», советника главы МВД Украины Антона Геращенко, Саакашвили намерен «устроить здесь перевороты».

    «Митинг не разойдется, потому что те, кто придумал этот митинг, будут выдвигать все новые и новые требования, — сказал Геращенко журналистам, общение которых транслировали украинские телеканалы. — Господин Саакашвили, который был выдворен из Грузии собственным народом, не может туда вернуться, он хочет устроить здесь перевороты. Какие бы мы ни принимали решения и законы, Саакашвили и дальше будет баламутить воду в нашей стране».

    «Он хочет устроить здесь перевороты»: в МВД Украины прокомментировали действия Саакашвили

    Как заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, команда Саакашвили планировала «кровавый сценарий» во время вчерашнего митинга и намеревалась превратить его в массовые столкновения с Нацгвардией и полицией.

    Ранее радикалы партий «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», «Свобода», «Батькивщина», «Самопомощь», а также партии Саакашвили «Движение новых сил» собрались на митинг у Верховной рады, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #саакашвили #геращенко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        818
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        376
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        424
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        196