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Ирак: курдские СМИ отозвали своих сотрудников из Киркука
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    Ирак: курдские СМИ отозвали своих сотрудников из Киркука

    11:16  19 Октября 2017
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    Ирак: курдские СМИ отозвали своих сотрудников из Киркука

    Киркук, 19 октября. Курдский телеканал Rudaw отозвал своих корреспондентов из провинции Киркук из-за угроз со стороны войск Ирака и ополченцев «Хашд аш-Шааби».

    Руководство курдского телеканала Rudaw сообщило, что из-за постоянных угроз со стороны захватчиков все сотрудники компании были отозваны с территории провинции Киркук. В данный момент информация поступает только от стрингеров и местного населения.

    Ранее сообщалось, что армия Ирака в понедельник начала боевые действия на севере страны и захватила богатую нефтью провинцию Киркук, которая около трех лет находилась под управлением курдской автономии. Провинция содержит около 60 процентов всех запасов нефти Ирака.

    Ирак: курдские СМИ отозвали своих сотрудников из Киркука

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #сми #хашд аш-шааби
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