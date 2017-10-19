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США обвиняют Дамаск в попытках помешать освобождению Ракки от ИГИЛ
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    США обвиняют Дамаск в попытках помешать освобождению Ракки от ИГИЛ

    11:12  19 Октября 2017
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    США обвиняют Дамаск в попытках помешать освобождению Ракки от ИГИЛ

    Вашингтон, 19 октября. Представитель Белого дома заявила, что Дамаск и его союзники препятствуют освобождению Ракки от «Исламского государства»1.

    Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что «партнеры США в САР», имея в виду так называемых «умеренных» боевиков оппозиции, подверглись обстрелу со стороны проправительственных сил Сирии. Она назвала это попыткой «блокировать освобождение Ракки» от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которых сейчас США перебрасывают в Дейр эз-Зор для противостояния армии Сирии.

    В дополнение к этим словам Сандерс заявила, что сирийская авиация силы наносит удары по мирному населению в провинции Идлиб, что приводит к массовым жертвам, доказательств своим обвинениям пресс-секретарь Белого дома привести не смогла.

    США обвиняют Дамаск в попытках помешать освобождению Ракки от ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #дамаск #ракка
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