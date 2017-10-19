США обвиняют Дамаск в попытках помешать освобождению Ракки от ИГИЛ

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Вашингтон, 19 октября. Представитель Белого дома заявила, что Дамаск и его союзники препятствуют освобождению Ракки от «Исламского государства»1.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что «партнеры США в САР», имея в виду так называемых «умеренных» боевиков оппозиции, подверглись обстрелу со стороны проправительственных сил Сирии. Она назвала это попыткой «блокировать освобождение Ракки» от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которых сейчас США перебрасывают в Дейр эз-Зор для противостояния армии Сирии.

В дополнение к этим словам Сандерс заявила, что сирийская авиация силы наносит удары по мирному населению в провинции Идлиб, что приводит к массовым жертвам, доказательств своим обвинениям пресс-секретарь Белого дома привести не смогла.

1 Организация запрещена на территории РФ.