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Украина
Подземные туннели, парики и бронеавтомобили: как депутаты Рады прячутся от митингующих украинцев
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    Подземные туннели, парики и бронеавтомобили: как депутаты Рады прячутся от митингующих украинцев

    11:36  19 Октября 2017
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    Подземные туннели, парики и бронеавтомобили: как депутаты Рады прячутся от митингующих украинцев

    Киев, 19 октября. Акции протеста украинцев, организованные экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и его сторонниками у здания Рады, заставили украинских парламентариев усилить меры безопасности, обзавестись оружием и сменить внешность с помощью париков и накладных усов. 

    После окружения здания Рады митингующими народным депутатам приходиться пробираться на работу через подземные туннели. Те, кто не стал принимать меры предосторожности, были атакованы, среди пострадавших — Алексей Гончаренко, Олег Барна, Юлий Мачура. По словам украинского депутата Сергея Каплина, 17 октября в здание Рады Олег Ляшко пришел переодетым, пишут украинские «Вести». 

    Подземные туннели, парики и бронеавтомобили: как депутаты Рады прячутся от митингующих украинцев

    «А что, вы не знали? Его охрана заводила, он приехал на другой машине переодетый, его никто и не узнал», — сказал Каплин.

    Парламентарий добавил, что депутаты используют подручные средства для изменения внешности — «парики, накладные усы и даже брови». Многие наняли дополнительную охрану, Каплин пояснил, что у недавно у депутата Скуратовского угнали автомобиль, в котором находилось оружие. Депутаты добираются обходными путями, поскольку «никто не хочет быть закидан яйцами».

    Подземные туннели, парики и бронеавтомобили: как депутаты Рады прячутся от митингующих украинцев

    «Поэтому всем приказано использовать подземные переходы. Ничего особенного в них нет. Но без удостоверения туда никто не попадает», — добавил Каплин.

    Кроме того, некоторые народные избранники меняют место жительства, устанавливают у домов системы видеонаблюдения. Возле зданий в правительственном квартиле усилили охрану — на крышах снайперы, улицы патрулируют сотрудники Нацгвардии. А эксперт по безопасности Сергей Шабовта отметил, что Парубий, Турчинов и Ляшко передвигаются на бронированных машинах. 

    Подземные туннели, парики и бронеавтомобили: как депутаты Рады прячутся от митингующих украинцев

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #рада #митинг #ляшко
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