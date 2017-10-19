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Дания готовится помешать строительству «Северного потока-2»
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    Дания готовится помешать строительству «Северного потока-2»

    11:24  19 Октября 2017
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    Дания готовится помешать строительству «Северного потока-2»

    Копенгаген, 19 октября. Парламент Дании рассматривает законопроект, который позволит правительству запрещать проекты в территориальных водах страны, если это угрожает национальной безопасности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в трех датских парламентских партиях.

    В публикации сообщают, что фактическая цель законопроекта – помешать строительству российского «Северного потока-2». Газопровод должен пройти по дну Балтийского моря из России к Грайфсвальду в Германии. Часть его, согласно проекту, затрагивает и территориальные воды Дании.

    Дания готовится помешать строительству «Северного потока-2»

    По действующему законодательству, Копенгаген может запретить прокладывать трубопроводы на территории Дании лишь в том случае, если такие проекты представляют экологическую опасность. Однако финальное слушание выдвинутого законопроекта уже назначено на 30 ноября, и, по данным «Известий», большинство депутатов датского парламента собираются поддержать инициативу на голосовании.

    В свою очередь, компания «Северный поток-2» продолжает пристально следить за развитием событий в Дании. Представители считают, что пока говорить о каких-либо изменениях в проекте рано, но не отрицают, что в случае принятия закона маршрут газопровода придется пересмотреть.

    Дания готовится помешать строительству «Северного потока-2»

    Эксперты считают, что избежать трудностей с Копенгагеном удастся, если провести «Северный поток-2» через исключительную экономическую зону. Там, согласно международному морскому праву, у датской стороны уже не будет возможности заблокировать строительство газопровода.

    Ранее ряд стран Восточной Европы и Прибалтики, а также Швеция уже предпринимали попытки помешать российскому проекту, но не нашли весомых оснований для этого. Европейские страны считают, что монополия России на рынке природного газа в регионе создает для них энергетическую угрозу. В связи с этим они регулярно высказываются против «Северного потока-2». Так, накануне Польша поддержала строительство азербайджанского «Южного газового коридора».

    Автор: Татьяна Барашкова
    #северный поток-2 #дания #энергетика
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