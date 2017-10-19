Жириновский об участии Собчак в выборах: Управлять Россией должен маршал, а не сержант

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Москва, 19 октября. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский прокомментировал намерение журналистки Ксении Собчак участвовать в президентских выборах в 2018 году, отметив, что «руководить Россией должен маршал, а на выборы идет сержант».

По мнению лидера ЛДПР, у Собчак нет ни опыта, ни набора качеств, которыми должен обладать кандидат.

«Она на каких выборах была? Ни на каких и никогда, никто за нее не голосовал. Это опасно. Должны управлять специалисты. Управлять Россией должен маршал, а на выборы идет сержант», — отметил Жириновский.

Кроме того, политик считает, что это невозможно, передает РИА Новости.

«Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов. Вот она женщина такая смелая, вела «Дом-2», «Дом-3», «Дом-4», мамой уже стала», — заявил он.

Напомним, накануне Собчак заявила о своих планах участвовать в президентских выборах в 2018 году.