Двенадцать эстонцев отказались от гражданства, чтобы стать россиянами

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Таллин, 19 октября. 12 эстонцев отказались от гражданства, чтобы стать россиянами, сообщили представители пресс-службы кабинета министров Эстонии.

Правительство добровольно освободило от гражданства 32 человек. Как отметили в эстонской кабмине, 28 из них постоянно проживали за границей.

«10 человек живут в России, 8 — в Норвегии, 4 — в Финляндии, 2 — в Швеции, по одному — в Великобритании, Германии, Ирландии и Нидерландах, — рассказали в пресс-службе. — Еще 4 живут в Эстонии, но 2 из них намерены получить гражданство России, а 2 — Норвегии».

Как добавили в министерстве внутренних дел Эстонии, в 2016 году от гражданства были освобождены 209 человек, из которых больше половины — 110 человек — стали гражданами России.

В начале октября скрывший гражданство США петербургский полицейский получил два года колонии.