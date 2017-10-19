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Спорт
«Зенит» — «Русенборг»: на матч можно добраться пешком, на метро или бесплатных шаттлах
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Видеодайджест новостей 19 октября 2017 года
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    Видеодайджест новостей 19 октября 2017 года

    Северная Корея пообещала Вашингтону мощный удар в самый неожиданный момент. Украинская полиция получила приказ никого не впускать и не выпускать с площади перед Верховной радой.
    11:31 19 Октября 2017
    93

    Новые угрозы

    Видеодайджест новостей 19 октября 2017 года

    Северная Корея пообещала Вашингтону мощный удар в самый неожиданный момент. Эта реакция властей республики появилась в ответ на морские маневры недалеко от полуострова. В военных учениях Южной Кореи и США участвуют американские эсминцы во главе с авианосцем “Рональд Рейган”. КНДР уже назвала эти корабли легкими мишенями, в которые, в случае нарастания угрозы полетят ракеты.

    Страсти в Киеве

    Видеодайджест новостей 19 октября 2017 года

    Украинская полиция получила приказ никого не впускать и не выпускать с площади перед Верховной радой. Для этого полицейские поставили заграждения вокруг палаточного городка. Об этом сообщает собственный корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве. Накануне Президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с делегацией протестующих. В нее входили депутаты, которых глава государства недолюбливает. Тем временем ситуация на площади обостряется. Вчера полицейские применили слезоточивый газ и задержали восемь участников митинга. 

    ДТП в Харькове

    Видеодайджест новостей 19 октября 2017 года

    Девушка — водитель внедорожника, который протаранил толпу людей в Харькове раньше злостно нарушала правила дорожного движения. Волонтеры отыскали видео на котором злополучный Лексус проезжает поворот на красный свет. Вчера, 18 октября, иномарка на скорости врезалась в толпу людей на улице Сумской в Харькове. Шесть человек погибли на месте, еще пятеро пострадали. Виновнице аварии грозит лишение свободы до десяти лет.

    Увольнение диспетчера

    Видеодайджест новостей 19 октября 2017 года

    Диспетчера скорой помощи, которая принимала звонок о критическом состоянии умиравшего актера Дмитрия Марьянова, уволили. Накануне в СМИ появилась запись вызова на пульт станции неотложки подмосковной Лобни. В ходе разговора с другом актера диспетчер хамила и сомневалась в том, что ему на самом деле требуется помощь. Близкие Марьянова попытались самостоятельно доставить его в больницу через 20 минут после звонка. Неотложка за это время даже не выехала. Дмитрий умер по дороге в медицинское учреждение. Его похоронили вчера на Химкинском кладбище в Москве. 

    Виновный Юрченко

    Видеодайджест новостей 19 октября 2017 года

    Суд признал бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении полномочий. Суд решил - экс-чиновник действительно навредил акционерному обществу «ГазТрансКом». Из-за его действий на посту губернатора компания недополучила сумму в 14 миллионов рублей. Три с половиной года назад Юрченко уволили после утраты доверия. Чуть позже на него завели уголовное дело. Все это время шел судебный процесс.

    Новогодние каникулы

    Видеодайджест новостей 19 октября 2017 года

    Ростуризм рассказал, где россияне будут отмечать новогодние праздники в 2018 году. Согласно данным раннего бронирования, наибольшей популярностью у россиян пользуются внутренние направления — Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Великий Устюг, Казань, Москва.
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