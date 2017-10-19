Видеодайджест новостей 19 октября 2017 года

Диспетчера скорой помощи, которая принимала звонок о критическом состоянии умиравшего актера Дмитрия Марьянова, уволили
. Накануне в СМИ появилась запись вызова на пульт станции неотложки подмосковной Лобни. В ходе разговора с другом актера диспетчер хамила и сомневалась в том, что ему на самом деле требуется помощь. Близкие Марьянова попытались самостоятельно доставить его в больницу через 20 минут после звонка. Неотложка за это время даже не выехала. Дмитрий умер по дороге в медицинское учреждение. Его похоронили вчера на Химкинском кладбище в Москве.