Сирия сегодня: боевики сдаются в Алеппо, Вашингтон обвиняет Дамаск

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Сирия, 19 октября. Около 30-ти боевиков незаконных вооруженных формирований сдались Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо. Соединенные Штаты обвиняют официальный Дамаск в препятствии усилиям по освобождению Ракки. Во время очередного раунда политического урегулирования сирийского кризиса в Астане собираются утвердить положение о рабочей группе по заложникам. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Сдача боевиков

30 участников незаконных вооруженных формирований покинули подконтрольные террористам районы, сдавшись САА на северо-востоке провинции Алеппо при активном посредничестве российских военных из Центра примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Как утверждает один из сдавшихся участников бандформирований, взять в руки оружие их вынудили лидеры слабеющей «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

«Нусра» не давала нам уйти. Мы несколько лет жили рядом с ними, они заставляли нас работать на них. Но теперь у них кончаются силы и они дали нам оружие в руки, хотели заставить воевать. Больше ждать было нельзя, мы дождались ночи и сбежали», — рассказал он на условиях анонимности.

По просьбе официального Дамаска российские военные обеспечили безопасный проезд сдавшихся боевиков в городе Алеппо, где им предстоит заполнить заявление на нормализацию статуса. Он позволит им вернуться к мирной жизни.

Обвинения США

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила во время брифинга, что официальный Дамаск и поддерживающие его силы препятствуют усилиям Соединенных Штатов по освобождению Ракки. Она отметила, что США «привержены стабилизации ситуации в освобожденных в Сирии областях».

«К сожалению, Дамаск и те, кто его поддерживают, препятствуют усилиям по освобождению Ракки. Вместо того, чтобы фокусироваться на борьбе с «Исламским государством»1 (организация запрещена в России, — Прим. ФАН) поддерживающие режим силы атаковали наших партнеров и попытались помешать попыткам освобождения сирийского народа», — заявила Сандерс.

По мнению Сандерс, освобождение от ИГ1 города Ракка ознаменует собой новую фазу в сирийском конфликте. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты «продолжат стремиться к деэскалации насилия» в САР.

Переговоры в Астане

Участники седьмого раунда переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Астане собираются утвердить положение о создании рабочей группы по освобождению заложников, а также принять заявление о разминировании на территории САР. С таким заявлением выступила пресс-служба МИД Казахстана.

«В ходе переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», — говорится в тексте сообщения внешнеполитического ведомства.

Кроме того, участники переговоров планируют рассмотреть вопросы по борьбе с международным терроризмом. Возможно, что в Астане будут обсуждаться другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.

1 Организация запрещена на территории РФ.