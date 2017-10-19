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Минобрнауки разъяснило Милонову, что Хэллоуина нет в календаре школьных праздников
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    Минобрнауки разъяснило Милонову, что Хэллоуина нет в календаре школьных праздников

    10:58  19 Октября 2017
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    Минобрнауки разъяснило Милонову, что Хэллоуина нет в календаре школьных праздников

    Москва, 19 октября. Календарь дат и событий для российских школ формируется с опорой на отечественные историю и традицию, среди которых нет Хэллоуина.

    Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки, комментируя обращение депутата Госдумы Виталия Милонова, который ранее попросил запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах.

    В министерстве добавили, что мероприятия по случаю Хэллоуина проводятся в некоторых специализированных школах с уклоном на изучение иностранных языков, но исключительно с целью изучения традиций других государств и народов, а не празднования.

    Дня всех святых (Хэллоуин) отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Наиболее широко праздник отмечают в США и Канаде, в последнее время он стал популярным в Европе и России.

    Автор: Юлия Кошкина
    #милонов #минобрнауки
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