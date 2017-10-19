Путин отметил значимость Евразийского экономического форума

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Москва, 19 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что за десять лет Евразийский экономический форум заслужил авторитет. Об этом говорится в приветственной телеграмме, которую российский лидер направил участникам и гостям десятого ЕЭФ в Вероне.

«За десять лет своего существования Форум в полной мере доказал свою востребованность и снискал заслуженный международный авторитет», — говорится в телеграмме, опубликованной в четверг на сайте Кремля.

По словам главы государства, в работе ЕЭФ участвуют представители экспертного сообщества из десятков стран, журналисты, общественные деятели, предприниматели, дипломаты, видные политики.

Как отметил Путин, на десятом форуме предстоит рассмотреть актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в сферах энергетики, финансов, транспорта, инфраструктуры, науки и технологий, охраны окружающей среды, обсудить перспективы взаимодействия ведущих интеграционных объединений континента — Европейского союза и Евразийского экономического союза.

Отметим, что в 2017 году ожидается участие в форуме беспрецедентного числа предпринимателей от более чем тысячи компаний.