Взрывоопасный коктейль: новый майдан на Украине способен свергнуть Порошенко

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Группа народных депутатов, поддерживающих акцию протеста у Верховной Рады, в среду не смогла попасть к президенту Украины Петру Порошенко.

«Президент не захотел встретиться с представителями акции «Большая политическая реформа» — сообщил народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко», участник акции протеста Мустафа Найем.

Жабы, гадюки...

В этой фразе Найема отражается вся карнавальность разворачивающегося в Киеве очередного «майданного» процесса. Президент страны отказывается встречаться с официальной депутатской группой, мотивируя это тем, что в ее состав входят «неправильные» депутаты. Дополнительную пикантность происходящему придает тот факт, что вместе с «неправильными» были в итоге отвергнуты и представители собственной фракции президента в Верховной Раде, носящей его имя и фамилию.

Согласно сообщениям депутатской группы, на вчерашнюю встречу к ним вышел лишь заместитель главы украинской АП Виталий Ковальчук, заявивший, что президент «хочет видеть только троих из них». Персоны «нон грата» из депутатского корпуса — отнюдь не бывшие «регионалы», которых никто не берет в теплую компанию киевских «пресмыкающихся и земноводных», но самые что ни на есть украинские радикальные националисты. Порошенко отказался встречаться с Юрием Левченко (ВО «Свобода») и Юрием Деревянко (партия «Воля») — представителями двух ультраправых партий, представленных в украинском парламенте.

Понятное дело, основной движущей силой нынешнего «грузинского майдана» являются более крупные политические партии — «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Самопомощь» Андрея Садового. Но именно союз денег опальных олигархов, обиженных оппозиционных политиков и ультраправой тусовки создает в нынешнем Киеве взрывоопасный коктейль.

В прошлый раз такой мезальянс больших денег, части политической элиты и боевиков-радикалов сложился к зиме 2014 года и использовался при свержении президента Виктора Януковича. Сочетание этих трех компонентов — щедрого финансирования нескольких тысяч бездельников из массовки, элитного сговора в системе государственной власти и привлечения радикальных боевиков — на улицах столицы является необходимым «питательным бульоном» для начала майдана. А вот дальнейшее развитие событий уже зависит от двух основополагающих факторов — внешней поддержки очередного переворота и позиции силовиков, которые должны обеспечивать законность в стране.

Вот с этими факторами нового «Михо-майдана» пока что присутствует некоторая неопределенность. Постараемся ее развеять.

За кого выступает Вашингтон?

Первым неопределенным фактором нынешних событий в Киеве, безусловно, является позиция США. Позиция Госдепа, Белого дома или иных ведомств и чиновников действующей американской администрации касательно украинских событий до сих пор никак не озвучена. Более того, анализируя произошедшие события, можно сказать, что в вашингтонском политикуме нет ни консенсуса по украинским событиям, ни четкой стратегии разрешения наблюдаемого кризиса.

С одной стороны, существующий сегодня на Украине политический режим далеко не полностью устраивает США. За прошедшие три года он показал свою некомпетентность как в экономике, так и во внутренней и внешней политике.

Основная претензия Вашингтона, пожалуй, лежит даже не в плоскости украинско-российского конфликта, где все развивается по американским лекалам, но во внутренней слабости киевского режима. За прошедшие три года после «Евромайдана» Украина так и не смогла построить самодостаточную экономику: сегодня страна нуждается в ежемесячной подпитке в 0,5-0,7 млрд долларов США.

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Непонятно и то, что делать с Украиной в дальнейшем: уже в 2018 году «незалежной» придется обеспечить выплату около 18 млрд долларов внешних долгов. Сделать это за счет наращивания экспорта нереально. Только за последний год продукция черной металлургии, одной из двух экспортных отраслей украинской экономики, упала на 14%, а общее падение с 2007 года составило чудовищные 50% — в этих параметрах Украина вернулась к историческому минимуму 1995–96 годов.

Не менее печально обстоит ситуация в сельском хозяйстве. Несмотря на богатейшие черноземы и мягкий климат, украинская деревня тотально зависит от импорта нефтепродуктов, удобрений, семян и пестицидов, что обуславливает высокую себестоимость местной сельхозпродукции.

В сложившейся ситуации единственным ресурсом киевской власти оказывается только собственное население, которое теперь будет вынуждено платить по всем долгам режима. Но даже в этом вопросе требование внешних управляющих Украины ужесточить внутреннюю политику было выполнено Порошенко за прошедшие три года лишь частично.

С другой стороны, приход к власти ультраправых, который является, по сути, единственно возможным вариантом развития украинского сюжета, хотя и решает проблему снижения уровня жизни на Украине и вывода страны на «самоокупаемость», чреват опасностью окончательной дестабилизации обстановки.

Эту опасность четко осознают в Вашингтоне, однако никаких иных инструментов в распоряжении США на Украине не осталось. Все структуры гражданского общества на «Незалежной» задавлены, а оставшийся «террариум победителей» предполагает нелегкий выбор между «жабой» режима Порошенко и «гадюкой» ультраправого украинского национализма.

По законам войны

Новая акция «гражданского неповиновения» в центре Киева организована как военный лагерь. Ровные ряды военных палаток, полевая кухня, сетчатые ограждения (причем установленные самими «протестующими», а не окружившей их полицией), отряды «самообороны», формально вооруженные однотипными щитами и дубинками, но имеющие, судя по всему, и более внушительный арсенал.

Куда там демонстрантам 2014 года и романтикам 2004-го! Тут все организовано по уставу, не хватает только утренней и вечерней поверки и дневального возле командирской палатки. Хотя… может, их пока просто нам не показали?

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При этом, заметим, силовики образца 2017 года ведут себя достаточно пассивно. Власть безропотно отдала радикалам все основные улицы украинской столицы, сосредоточившись исключительно на защите «зеленых кварталов» возле здания Верховной Рады и администрации президента Украины.

Здесь явно сказывается трагический опыт 2014 года, когда действия сил правопорядка, направленные на сохранение законности, были впоследствии названы преступлением. Поэтому теперь позиция правоохранителей совершенно иная: «Нет, вы сами, сами! А мы тут так, постоим...»

Таким образом, второй необходимый фактор, критичный для раскрутки нового майдана, — пассивность силовых ведомств, — сегодня может сыграть в полной мере. Здесь будет крайне важен темп, который смогут набрать майданные события в Киеве в ближайшие дни.

Принцип «чем хуже, тем лучше», который двигал вперед все революции, движет вперед и майданный переворот. Даже военный лагерь не может просто стоять в центре столицы — он должен действовать как стреляющее «ружье Чехова».

Поэтому, скорее всего, ближайшие выходные станут важной реперной точкой нового майдана. Впрочем, болеть в этой смертельной схватке жабы и гадюки нам совершенно не за кого.