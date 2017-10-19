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Политика
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Общество
Консульство РФ в Париже выяснило судьбу детей Павленского
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    Консульство РФ в Париже выяснило судьбу детей Павленского

    11:01  19 Октября 2017
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    Консульство РФ в Париже выяснило судьбу детей Павленского

    Париж, 19 октября. Консульство России в Париже делало запрос у официальных властей Франции, после того как Петр Павленский и его гражданская супруга Оксана были задержаны за поджог дверей банка.

    По словам источника Федерального агентства новостей, обе несовершеннолетние девочки здоровы и находятся под присмотром взрослых. Однако французская сторона не объяснила, кто конкретно присматривает за детьми.

    Сам Павленский за помощью в консульство России не обращался. В любом случае, он не может этого сделать, поскольку в данном случае потеряет статус политического беженца.

    Напомним, что в январе 2017 года Павленский вместе с семьей эмигрировал во Францию, где ему предоставили политическое убежище. Уже 16 октября художник поджог двери банка Франции, чтобы «разжечь огонь революции по всему миру».
     

    Автор: Алексей Громов
    #париж #павленский
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