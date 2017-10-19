Консульство РФ в Париже выяснило судьбу детей Павленского

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Париж, 19 октября. Консульство России в Париже делало запрос у официальных властей Франции, после того как Петр Павленский и его гражданская супруга Оксана были задержаны за поджог дверей банка.

По словам источника Федерального агентства новостей, обе несовершеннолетние девочки здоровы и находятся под присмотром взрослых. Однако французская сторона не объяснила, кто конкретно присматривает за детьми.

Сам Павленский за помощью в консульство России не обращался. В любом случае, он не может этого сделать, поскольку в данном случае потеряет статус политического беженца.

Напомним, что в январе 2017 года Павленский вместе с семьей эмигрировал во Францию, где ему предоставили политическое убежище. Уже 16 октября художник поджог двери банка Франции, чтобы «разжечь огонь революции по всему миру».

