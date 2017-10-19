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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к заявившей о президентских амбициях Собчак
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    ВЦИОМ выяснил отношение россиян к заявившей о президентских амбициях Собчак

    10:59  19 Октября 2017
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    ВЦИОМ выяснил отношение россиян к заявившей о президентских амбициях Собчак

    Москва, 19 октября. Бывшая ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Собчак, заявившая о своем желании участвовать в выборах президента России в 2018 году, не нравится россиянам. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    По словам социологов, россиянам известна личность 35-летней Собчак, многие помнят ее именно по телепроекту «Дом-2», однако отношение к ней крайне негативное, передает РИА Новости

    Так, более 60% респондентов высказали отрицательное отношение к журналистке и телеведущей. Доля положительных ответов составила 21%. 

     

    Срочная новость - все сюда: www.sobchakprotivvseh.ru

    A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

    В минувшую среду Собчак  заявила о том, что планирует баллотироваться в президенты РФ в будущем году. Об этом она написала в своем Instagram, отметив, что она «Кандидат — против всех». 

    Автор: Дана Балан
    #вциом #собчак #опрос #выборы-2018 #социологи
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