ВЦИОМ выяснил отношение россиян к заявившей о президентских амбициях Собчак
Москва, 19 октября. Бывшая ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Собчак, заявившая о своем желании участвовать в выборах президента России в 2018 году, не нравится россиянам. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По словам социологов, россиянам известна личность 35-летней Собчак, многие помнят ее именно по телепроекту «Дом-2», однако отношение к ней крайне негативное, передает РИА Новости.
Так, более 60% респондентов высказали отрицательное отношение к журналистке и телеведущей. Доля положительных ответов составила 21%.
В минувшую среду Собчак заявила о том, что планирует баллотироваться в президенты РФ в будущем году. Об этом она написала в своем Instagram, отметив, что она «Кандидат — против всех».