ВЦИОМ выяснил отношение россиян к заявившей о президентских амбициях Собчак

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Москва, 19 октября. Бывшая ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Собчак, заявившая о своем желании участвовать в выборах президента России в 2018 году, не нравится россиянам. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам социологов, россиянам известна личность 35-летней Собчак, многие помнят ее именно по телепроекту «Дом-2», однако отношение к ней крайне негативное, передает РИА Новости.

Так, более 60% респондентов высказали отрицательное отношение к журналистке и телеведущей. Доля положительных ответов составила 21%.

Срочная новость - все сюда: www.sobchakprotivvseh.ru A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Oct 18, 2017 at 8:32am PDT

В минувшую среду Собчак заявила о том, что планирует баллотироваться в президенты РФ в будущем году. Об этом она написала в своем Instagram, отметив, что она «Кандидат — против всех».