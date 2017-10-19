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Политика
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Общество
Яровая предложила ввести пожизненный срок за сексуальные преступления против детей
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    Яровая предложила ввести пожизненный срок за сексуальные преступления против детей

    10:51  19 Октября 2017
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    Яровая предложила ввести пожизненный срок за сексуальные преступления против детей

    Москва, 19 октября. В ходе заседания рабочей группы Госдумы вице-спикер Ирина Яровая предложила ввести пожизненное лишение свободы за сексуальные преступления против детей. Такое предложение, по ее словам, вносится на рассмотрение Думы впервые.

    «Мы впервые предлагаем установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет», — заявила Яровая.

    Кроме того, в ходе заседания вице-спикер Думы внесла предложение о приостановлении сроков давности для преступлений против малолетних детей. Для того, чтобы была обеспечена неотвратимость наказания, считает депутат, необходимо приостановить срок давности до достижения пострадавшими совершеннолетия.

    Яровая предложила ввести пожизненный срок за сексуальные преступления против детей

    Автор: Валентин Меликов
    #яровая
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