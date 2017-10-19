Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» создают в провинции концлагеря для несогласных

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Идлиб, 19 октября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» используют заключенных как рабов.

Местные источники сообщают, что в провинции Идлиб царит полное беззаконие со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). В отдаленной части города джихадисты создали концлагерь, в котором содержится не менее 500 человек, шансов выжить у них практически нет.

Попасть в лагерь можно за любой поступок, который не понравится боевикам — даже за косой взгляд, рассказывают местные жители. Пленников используют как рабов, из пропитания у заключенных только дождевая вода, грызуны и насекомые. Если человек перестает работать — его убивают, а тело бросают в камеру к еще живым узникам.

1 Организация запрещена на территории РФ.