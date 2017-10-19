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Весь мир
Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» создают в провинции концлагеря для несогласных
Весь мир
Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» создают в провинции концлагеря для несогласных
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    Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» создают в провинции концлагеря для несогласных

    10:44  19 Октября 2017
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    Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» создают в провинции концлагеря для несогласных

    Идлиб, 19 октября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» используют заключенных как рабов.

    Местные источники сообщают, что в провинции Идлиб царит полное беззаконие со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). В отдаленной части города джихадисты создали концлагерь, в котором содержится не менее 500 человек, шансов выжить у них практически нет.

    Попасть в лагерь можно за любой поступок, который не понравится боевикам — даже за косой взгляд, рассказывают местные жители. Пленников используют как рабов, из пропитания у заключенных только дождевая вода, грызуны и насекомые. Если человек перестает работать — его убивают, а тело бросают в камеру к еще живым узникам.

    Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» создают в провинции концлагеря для несогласных

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #концлагерь
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