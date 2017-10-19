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Украина
Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады
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    Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

    10:40  19 Октября 2017
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    Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

    Киев, 19 октября. К лагерю протестующих в центре Киева постепенно подтягиваются леди, которые собираются принять участие в акции протеста.

    Напомним, что организаторы митинга в центре Киева анонсировали проведение новой акции возле здания украинского парламента. В четверг депутаты планируют провести заседание по ряду законопроектов, касающихся требований протестующих.

    По информации агентства РИА Новости, в палаточном городке пока спокойно. Часть людей стоит по периметру лагеря с металлическими щитами. Местные кулинары растапливают полевую кухню и собираются готовить завтрак.

    Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

    Около 1000 человек уже собрались в Мариинском парке, неподалеку от палаточного городка. Правительственный квартал рядом с Радой оцеплен представителями Нацполиции и Нацгвардии Украины.

    Ранее сообщалось, что участники митинга в Киеве намерены заблокировать депутатов в Раде, пока они не примут законы.

    Во вторник возле здания украинского парламента прошел митинг, организованный бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили и рядом других партий Украины.

    Автор: Дима Оленин
    #киев #украина #митинг
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