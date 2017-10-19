Глава Гидрометцентра рассказал, какая погода ждет россиян предстоящей зимой

В Избранное

Москва, 19 октября. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет граждан России грядущей зимой.

Согласно его информации, температурный фон грядущей зимой ожидается немного выше нормы или около нее. Отмечается, что такие данные касаются большей части территории Российской Федерации.

Глава Гидрометцентра также отметил, что данные о том, что предстоящая зима будет очень морозной, не соответствуют действительности.

Напомним, ранее сообщалось, что в российской столице на предстоящей неделе ожидается снег, а также гололедица, поэтому автомобилистам рекомендуют задуматься о смене резины.

Ранее стало известно, что сильный ветер и дожди обрушатся на Санкт-Петербург. Об этом жителей Северной столицы предупредили в министерстве чрезвычайных ситуаций по городу и Ленинградской области.