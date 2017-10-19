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Политика
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Украина
Украинцы «приговорили» к смертной казни участницу ДТП в Харькове
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    Украинцы «приговорили» к смертной казни участницу ДТП в Харькове

    11:01  19 Октября 2017
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    "Поток негатива": украинцы "приговорили" к смертной казни участницу ДТП в Харькове

    Киев, 19 октября. Дорогой кроссовер Lexus, за рулем которого находилась девушка, въехал в толпу людей в Харькове. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в аварии и гибели людей виновата «девушка-мажорка». Украинский блогер Евгений Чурсин напомнил, что в ДТП участвовали две машины.

    Жертвами ДТП в Харькове, которое произошло вечером 18 октября, стали пять человек — Lexus на скорости протаранил Volkswagen Touareg, машину с автоледи занесло на тротуар, где были пешеходы. Свыше десяти человек получили различные травмы. Геращенко отметил, что «виновницей» гибели людей является девушка-водитель, сославшись на видео. 

    "Поток негатива": украинцы "приговорили" к смертной казни участницу ДТП в Харькове

    По мнению украинского блогера Евгения Чурсина, делать выводы рано, несмотря на то, что эту девушку  «уже сто пятьсот раз приговорили к смерти во всех соцсетях».

    «Даже не разобравшись, почему так произошло и кто именно виноват, напомню: в аварии, после которой автомобиль перевернулся и раздавил людей, принимало участие два автомобиля», — считает он.

    Чурсин считает, что реакция украинцев на инцидент очень предсказуема, поскольку автоледи на дорогом авто вызывает ненависть окружающих. 

    "Поток негатива": украинцы "приговорили" к смертной казни участницу ДТП в Харькове

    «Она молодая, у нее дорогая машина. Это и есть основная причина ненависти. Не любят у нас девушек на дорогих авто. Коллективный шариков уже приговорил ее только за это», — добавил он. 

    Блогер пояснил, что он не оправдывает участницу инцидента, но ему важно, чтобы сначала выяснили правду, прежде чем «проклинать и приговаривать к смертной казни». Чурсин также отметил, что сотрудники СМИ и блогеры должны подходить к любому происшествию с позиций выяснения обстоятельств, а не «распространения личных данных и разжигания ненависти». 

    «У нас люди, которые живут чужими бедами , и, знаете, они равнодушны к погибшим , тут идет поток негатива, и в этом случае они самоутверждаются», — прокомментировала пост Чурсина Надежда Чернова.

    В итоге, некоторые пользователи обратили внимание, что ДТП в Харькове «выглядит подозрительно», поскольку за рулем второй машины Volkswagen Touareg находился бизнесмен. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #дтп #харьков
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