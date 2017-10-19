Украина отобрала у частников участки на границе с Венгрией

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Киев, 19 октября. 34 земельных участка вдоль границы с Венгрией возвращены в государственную собственность Украины. В пресс-службе Госпогранслужбы Украины сообщили, что соответствующее решение принял суд.

«Сотрудники Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области только на участке Мукачевского пограничного отряда (граница с Венгрией — ред.) вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектара», — сообщили в Госпогранслужбе.

Как отмечается в публикации, в настоящее время «на всех участках границы судебные решения в пользу государства приняты в отношении 51 участка». Кроме того, еще около 70 таких дел сейчас находятся на рассмотрении. При этом органы органы охраны границы ведут «переоформление земельных участков, которые уже отведены и используются пограничным ведомством».

Ранее в Будапеште у посольства Украины прошел митинг под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья». Кроме независимости региона, населенного венграми, протестующие требовали свободу польским, болгарским, румынским, русинским и армянским национальным меньшинствам, проживающим на Украине.