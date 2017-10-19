В МВД Украины раскрыли подробности смертельного ДТП в Харькове

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Киев, 19 октября. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что жертвами ДТП в Харькове стали не пять, а шесть человек.

«Могу сказать, что в настоящее время 11 пострадавших: пять погибших — подчеркиваю, пять погибших, два человека находятся в тяжелом состоянии, одна из которых беременная женщина, которая перманентно находится в состоянии комы», — заявил Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина».

В данный момент проводятся все необходимые следственные действия в отношении виновников смертельного ДТП, проверяется информация с внешних камер наблюдения. По словам Шкиряка, в данном случае речь идет о двух виновниках аварии — водителя Touareg и Lexus.

Водитель автомобиля Lexus, 20-летняя студентка, задержана по статье 208. В ближайшее время в ее отношении будет избрана меры пресечения.

Напомним, что авария произошла 18 октября в 20.45. На дороге столкнулись два автомобиля, после чего внедорожник отбросило на толпу людей, стоящих на обочине дороги в ожидании зеленого сигнала светофора.